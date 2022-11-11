Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmada asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyeleri Mehtap Ferah, Celal Aral, Umut Tahir Güneş, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan, Fırat Fidan ve Mesut Çebi ile güreş takımının idari menajer yardımcısı Burhan Özel de hazır bulundu.

Başkan Çebi, Beşiktaş'ın dünya şampiyonu sporcusu Nesrin Baş'ı başarısından dolayı kutladı ve 15 cumhuriyet altını hediye etti.