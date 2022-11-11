Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi milli güreşçi Nesrin Baş'la buluştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Nesrin Baş ile bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmada asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyeleri Mehtap Ferah, Celal Aral, Umut Tahir Güneş, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan, Fırat Fidan ve Mesut Çebi ile güreş takımının idari menajer yardımcısı Burhan Özel de hazır bulundu.
Başkan Çebi, Beşiktaş'ın dünya şampiyonu sporcusu Nesrin Baş'ı başarısından dolayı kutladı ve 15 cumhuriyet altını hediye etti.
Etiketler: Beşiktaş Ahmet Nur Çebi
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