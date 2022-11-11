Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adanaspor Önder Karaveli ile yollarını ayırdı
[AA arşiv]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
Karaveli ve ekibine, kulübe verdikleri emekler için teşekkür edildi.
Kamuoyuna Duyuru; pic.twitter.com/EJO5sW5ccT— Adanaspor A.Ş. ???????? (@AdanasporResmi) November 11, 2022
Etiketler: Adana
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