Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş, futbolcusu Atakan Üner'i sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur.
Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Atakan Üner, Bereket Sigorta Ümraniyespor’a Geçici Transfer Olduhttps://t.co/aeViuD7RJk— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 13, 2022
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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