İtalya'da Süper Kupa heyecanı yaşandı. Geçen sezonun lig şampiyonu Inter ile İtalya Kupası'nın sahibi Juventus karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Inter, uzatma dakikalarının son anlarında attığı golle kupayı kaldırdı. Milano ekibi, bu kupayı en son 2010/11 sezonunda müzesine götürmüştü.

Inter, geçen sezon da lig şampiyonluğu hasretine son vermeyi başarmıştı. Mavi siyahlılar, Antonio Conte yönetiminde 10 sezon sonra Serie A'da mutlu sona ulaşmıştı.

Milona ekibi, bir önceki lig zaferine 2009/10 sezonunda Jose Mourinho ile ulaşmıştı. Inter, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştı.

Inter, Mourinho ile 2010/11 sezonunda da İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kaldırmıştı. İtalyan devi, bu sezondan sonra ise kupa hasreti çekmeye başladı.

Kupasız geçen 9 senenin ardından Conte ile Juventus egemenliğine sezon son veren Inter, bu sezon da Serie A şampiyonluğunu Süper Kupa ile taçlandırdı.