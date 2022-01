Barcelona'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.

Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri döndü. 18 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da 9 karşılaşmada görev aldı.

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9