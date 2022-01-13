Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Barcelona Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesini feshetti
Barcelona, Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.
Barcelona'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.
Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri döndü. 18 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da 9 karşılaşmada görev aldı.
FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2022
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