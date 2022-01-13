Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo kuraları çekildi.

Tek kadınlarda dünya bir numarası Avustralyalı raket Ashleigh Bartyi, ilk turda elemelerden gelecek rakibiyle karşılaşacak.

Geçen yılın şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka ise Kolombiyalı Camila Osorio ile korta çıkacak.

ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu'nun ilk turdaki rakibi ise Birleşik Amerikalı Sloane Stephens oldu.

Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic, ülkede kalabilirse vatandaşı Miomir Kecmanovic ile karşılaşacak.

Dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, İsviçre'den Henri Laaksonen karşısında tur arayacak.

Alman Alexander Zverev, hemşerisi Daniel Altmaier ile İspanyol Rafael Nadal ise Birleşik Amerikalı Marcos Giron ile eşleşti.

Sezonun ilk açık turnuvası, Melbourne Olimpik Park'taki Avustralya Tenis Merkezi'nde 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Avustralya Açık 30 Ocak Pazar günü oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek.