Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş ara vermedi
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda diğer oyuncular, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Beşiktaş, dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı mücadeleyi 4-0 kazanmıştı.
Etiketler: Beşiktaş Süper Lig MKE Ankaragücü
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