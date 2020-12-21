Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.
Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.
Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.
Etiketler: Galatasaray
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