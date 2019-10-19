Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ev sahibi Ankaragücü'nde 74. dakikada Sedat Ağçay oyundan alınırken hakeme itirazlarından dolayı önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan rakibi karşısında üst üste bulduğu pozisyonları gole çeviremeyen Beşiktaş, 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla iki ekip de puanını 9'a çıkardı.

İlk yarının önemli anları

11. dakikada Pinto'nun defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Orgill, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımını bir golden etti.

18. dakikada Caner Erkin kullandığı serbest atışta topu ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcu göğsüyle topu kontrol ettikten sonra cılız bir vuruş yapınca top kalecinin ellerinde kaldı.

24. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan ceza alanı içinde ve arka direkteki Güven Yalçın'a gönderdiği topa, bu futbolcu iyi vuramayınca kaleci topu kontrol etti.

26. dakikada İlhan Parlak'ın pasıyla ceza yayının hemen üzerinde buluşan Hasan Kaya'nın vuruşunda, top rakip defans oyuncularına çarparak kornere gitti.

28. dakikada Diaby kendi aldığı topla ceza alanı içine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan futbolcunun vuruşunda Korcan Çelikay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarının önemli anları

53. dakikada Sedat Ağçay'ın pasıyla hareketlenen Hasan Kaya, ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Douglas ile gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içinde topla son olarak oynayan Ljajic'in vuruşunda, top kornere gitti.

86. dakikada Pinto'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Pazdan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

87. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın çevirdiği top kaleci Korcan Çelikay'dan sekerek Diaby'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Kulusic, yatarak gole engel oldu.

89. dakikada defansın arkasında toplu buluşan Mehmet Umut Nayir'in yerden vuruşunda top auta gitti.

Müsabaka golsüz sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Hasan Kaya (Dk. 86 Sadaev), Sedat Ağçay, Faty, Moke, İlhan Parlak (Dk. 78 Mehmet Sak), Orgill (Dk. 90+5 Aydın Karabulut)

Beşiktaş: Karius, Douglas, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny (Dk. 82 Orkan Çınar), Lens (Dk. 58 Ljajic), Diaby, Güven Yalçın, Burak Yılmaz (Dk. 67 Mehmet Umut Nayir)

Kırmızı kart: Dk. 74 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 23 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Caner Erkin, Dk. 57 Güven Yalçın, Dk. 83 Orkan Çınar, Dk. 87 Hutchinson (Beşiktaş)

Kaynak: TRT SPOR, AA