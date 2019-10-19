Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Başkent ekibi, Antalyaspor'u 6-0 yenerek ligdeki ilk 3 puanını aldı.

Gençlerbirliği'nin gollerini 1', 21've 37' dakikalarda Daniel Candeias, 13' ve 42' dakikalarda Giovanni Sio, 57' dakikada da Bogdan Stancu attı.

Antalyaspor'da 23. dakikada Bahadır Öztürk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 11 puanda kalırken, bu sezon ilk galibiyetini elde eden Gençlerbirliği ise puanını 6'ya yükseltti.

İlk Yarı

GOL Gençlerbirliği, maçın başında Antalyaspor kalecisi Boffin'in hatasında öne geçti. 1'inci dakikada kaleci Boffin'in ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Stancu'nun pasında Candeias, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

GOL 13. dakikada konuk ekip, farkı 2'ye çıkardı. Candeias'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

GOL 21. dakikada Gençlerbirliği, Bahadır Öztürk'ün büyük hatası sonucu skoru 3-0'a taşıdı. Bahadır Öztürk'ün kaptırdığı topla ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

23. dakikada Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı. Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Bahadır Öztürk'ten sıyrılmak isteyen Sio, yerde kaldı. Maçın hakemi, savunmada son adam olduğu gerekçesiyle Bahadır Öztürk'e kırmızı kart gösterdi.

30. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.

GOL 37. dakikada Gençlerbirliği, Candeias ile bir gol daha buldu. Stancu'nun pasında topla buluşup ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kale önünde topa bir kez daha dokunan Candeias, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4

GOL 42. dakikada Gençlerbirliği, farkı 5'e yükseltti. Candeias'ın pasında Sio'un ceza alanı sağ çaprazından şık şutunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 0-5

Karşılaşmanın ilk yarısı, başkent ekibinin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

56. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

GOL 57. dakikada Gençlerbirliği, skoru 6-0'a taşıdı. Sessegnon'un pasında topla buluşup ceza sahasına giren Stancu, kaleci Boffin'in üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90. dakikada Polomat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Boffin kurtarışıyla yedinci gole izin vermedi.

Candeias'ın "hat-trick" yaptığı karşılaşma, başkent ekibinin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Amilton, Ufuk Akyol (Dk. 29 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Chahechouhe (Dk. 66 Mukairu), Gelson Dala (Dk. 46 Eren Albayrak)

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat Özdemir (Dk. 62 Seuntjens), Sio, Candeias (Dk. 74 Sefa Yılmaz), Sessegnon, Ayite, Stancu (Dk. 72 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 1, 21 ve 37 Candeias, Dk. 13 ve 42 Sio, Dk. 57 Stancu (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 23 Bahadır Öztürk (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Hakan Özmert, Dk. 56 Ferhat Kaplan (Antalyaspor), Dk. 60 Candeias, Dk. 90 Flavio (Gençlerbirliği)

Kaynak: TRT Spor