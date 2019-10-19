Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamadya göre, Romanya'nın Bükreş şehrinde Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gamze Karakol, koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Mehmetçiğe asker selamı

İstiklal Marşı'nı okuttuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Gamze Karakol, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'la beraber Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.

Öte yandan erkekler gençler kategorisinde 61 kiloda Ramazan Kara, koparmada 119 kilo ile altın, silkmede 144 kilo ile bronz, toplamda ise 263 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. Aynı kiloda yarışan Doğan Dönen ise koparmada 117 kilo ile bronz, silkmede 145 kilo ile gümüş, toplamda ise 262 kilo ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Alınan sonuçlarla şampiyonada Türk sporcuların madalya sayısı 4'ü altın, 2'si gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere 12'ye ulaştı.

Kaynak: AA