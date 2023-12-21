Beşiktaş Alanyaspor'u ağırlıyor

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Muleka, Cenk Tosun.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Balkovec, Yusuf, Richard, Augusto, Oğuz, Fer, Novais, Efecan.

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

