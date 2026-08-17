Az Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2026 09:59

Rusya: Ukrayna'nın ordu için kullandığı Odessa ve İzmail limanlarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmail limanlarını vurduklarını duyurdu.

Rusya: Ukrayna'nın ordu için kullandığı Odessa ve İzmail limanlarını vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın ordu için kullandığı limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Odessa Limanı'nda devriye botu ve yakıt depolarının, İzmail Limanı'nda da askeri yük taşıyan gemilerin boşaltılması için kullanılan terminalin, Batılı silahlarla dolu hangarların ve insansız deniz araçları depolarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinde Novaya Poçta (Nova Poşta) lojistik merkezi ile Dnipropetrovsk bölgesinde İHA deposunun da İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 88,42 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:00
Borsa İstanbul yeni haftaya 14.192,88 puandan başladı
09:58
Brent petrolün varili 88,42 dolardan işlem görüyor
09:56
Hububat üreticilerine 120 milyar lira ödeme yapıldı
09:47
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alacak
09:42
Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı
09:20
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor
Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Asrın felaketinden asrın inşasına
Asrın felaketinden asrın inşasına
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ