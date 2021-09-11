Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile mücadelesinde 3 puanı 3 golle aldı.

Önemli anlar:

2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.

25. dakikada Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Wallace'ın geri pasında kaleci Abdulsamed Damlu'nun uzaklaştırmak istediği top, pozisyonu takip eden Batshuayi'nin sırtına çarparak konuk takımın ağlarına gitti.

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Haqi Osman'ın dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan direkten döndü.

84. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada Batshuayi'nin ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu yumrukla uzaklaştırdı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida (Dk. 20 Welinton), Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic (Dk. 69 Mehmet Topal), Teixeira (Dk. 43 Can Bozdoğan), Ghezzal (Dk. 69 Gökhan Töre), Nkoudou (Dk. 68 Kenan Karaman), Batshuayi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya (Dk. 72 Haqi Osman), Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Ndong (Dk. 57 Chouiar), Nshimirimana, Aabid (Dk. 75 Mallan), Hadadi, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. 75 Mert Miraç Altıntaş)

Goller: Dk. 7 ve 52 Batshuayi, Dk. 10 Nkoudou (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 15 Pjanic (Beşiktaş)