Bin 370 metre uzunluğundaki pistte, organizasyonun ilk gününde 37 sporcunun katılımıyla antrenman, sıralama ve ilk tur yarışları yapıldı.

Micro, Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, sporcular zorlu virajlarda hünerlerini sergiledi.

Organizasyon yarın ikinci ve üçüncü tur yarışlarıyla devam edecek.