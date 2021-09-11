Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamit Altıntop A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.
Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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