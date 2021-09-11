Beşiktaş'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'la Çarşamba günü oynanacak maç öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayan siyah-beyazlılarda Hırvat stoper Domagoj Vida sakatlandı.

Sakatlanan Vida'nın yerine 20. dakikada Welinton oyuna dahil oldu. Hırvat stoper, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Karagümrük karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü atan ancak daha sonra sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımdan ayrı kalmış ancak daha sonra iyileşerek Yeni Malatyaspor mücadelesine ilk 11’de başlamıştı.

Karşılaşmada dakikalar 42’yi gösterdiğinde sakatlığı nükseden Brezilyalı futbolcu, mücadeleye devam edemeyerek yerini Can Bozdoğan’a bıraktı.

N'Koudou da sakatlar kervanında

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan N'Koudou da Vida ve Teixeira gibi sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamayan isimler arasında yer aldı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında kendini yere bırakan siyah-beyazlı futbolcu, oyundan alınırken yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

Siyah-beyazlı kulüp, üç yıldız futbolcunun durumuyla ilgili olarak, yapılacak olan tetkiklerin ardından açıklamada bulunacak.