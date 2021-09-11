Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Pesic'in 14 ve 21. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan ev sahibi ekip, Andrea Bertolacci ile 58'de farkı 3'e çıkardı: 3-0

Maçın skorunu Fatih Karagümrük'ten 79. dakikada Yann Karamoh ilan etti: 4-0

Bu sezonki ikinci galibiyetini alan VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 7'e çıkardı.

Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Adana Demirspor ise bu sezoki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Henüz galibiyet alamayan Adana ekibi, 2 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 14. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın derinleme pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahasında kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GOL: 21. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Soldan yapılan ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tunay Torun, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Pesic'i gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 2-0.

36. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Viviano topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

Fatih Karagümrük, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Topu eliyle oyuna sokmaya çalışan kaleci Muric'in hatası sonucunda sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Kerim Frei, pasını Pesic'e aktardı. Bu oyuncu topu bekletmeden Erhun Öztümer ile buluşturdu. Erhun'un penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

GOL: 58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Bertolacci'nin ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta top ağlarla buluştu: 3-0.

GOL: 79. dakikada ev sahibi takım 4. golü buldu. Erhun Öztümer'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Karamoh, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

﻿Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Altan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 69 Balkovec), Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Efe Tatlı), Erhun Öztümer, Tunay Torun (Dk. 81 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 69 Karamoh), Pesic

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 46 Yunus Akgün), Stambouli (Dk. 60 Sinan Kurt), Lucas Castro (Dk. 60 Gökhan İnler), Vargas (Dk. 46 Rassoul), Assombalonga, Belhanda, Balotelli

Goller: Dk. 14 ve 21 Pesic, Dk. 58 Bertolacci, Dk. 79 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 75 Gökhan İnler, Dk. 84 Svensson (Adana Demirspor)