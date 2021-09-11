Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kayseri temsilcisi rakibini her iki devrede de bulduğu birer golle 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Yukatel Kayerispor müsabakadan 33. dakikada Bernard Mensah ve 90+2'de Miguel Cardoso'nun kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkartan Kayseri temsilcisi, maç fazlası ve averajla 7. sıraya yerleşti.
Kayseri deplasmanından eli boş dönen konuk Kasımpaşa ise 5 puanla 10. sırada konumlandı.
Önemli anlar
12. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada boşta kalan topa Kayserispor'lu oyuncular dokunamadı. Defans topu son anda uzaklaştırdı.
22. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Emrah Başsan'ın önünde kaldı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
33. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Thiam'ın uzun pasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelere gitti. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
50. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında top ceza sahası içinde bulunan Thiam'ın önünde kaldı. Thiam'ın zayıf vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.
52. dakikada topla buluşan Gökhan Sazdağı, ceza sahası içine girdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Gökhan'ın vuruşu kaleci Ertuğrul'dan oyun alanına tekrar döndü.
63. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Attamah'ın ters vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
69. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Jorgensen'in kafa vuruşu kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.
81. dakikada Mane'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta İlhan Parlak'ın zayıf vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
90+2. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Fernandes, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçtikten sonra çevirdiği topa boş pozisyonda Cardoso dokundu. Top ağlarla buluştu. 2-0
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 89 Onur Bulut), Carole, Attamah, Uğur Demirok, Kolovetsios, Emrah Başsan (Dk. 67 Cardoso), İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdığı (Dk. 73 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 67 Mane), Thiam (Dk. 89 Fernandes)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 84 Ahmet Engin), Evren Eren Elmacı (Dk. 89 Donk), Travnik, Bruma, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Sadiku (Dk. 66 Dirar), Jorgensen, Hajradinovic, Umut Bozok
Goller: Dk. 33 Mensah, 90+2 Cardoso(Yukatel Kayserispor)
Sarı Kartlar: Dk. 60 İbrahim Akdağ, Dk. 77 Cardoso, Dk. 81 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor) , Dk. 45 Travnik, Dk. 56 Sadiku (Kasımpaşa)
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