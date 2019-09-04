Manchester United ve Real Madrid'in eski yıldızı David Beckham, yeşil sahalara geri mi dönüyor?

44 yaşındaki efsane, İngiltere Milli Takımı'ndan teklif gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna oturabileceğini söyledi.

Beckham, ''Tutkulu bir İngiliz vatandaşıyım ve beni takımın başında görmek isterlerse buna hayır demem'' dedi.

İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Gareth Southgate ile ilgili de konuşan David Beckham, 49 yaşındaki teknik adamın gayet iş çıkardığını belirtti.

Futbola Tottenham alt yapısında başlayan Beckham, Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Milan ve Paris Saint Germain gibi önemli takımların formasını giydi. Kulüp kariyerinde sayısız başarıya imza atan İngiliz yıldız, İngiltere Milli Takımı'yla ise kupa sevinci yaşayamadı.

Kaynak: TRT Spor