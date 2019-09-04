Fenerbahçe yaz döneminde uyguladığı transfer politikasıyla yabancı kontenjanı konusunda rahat nefes aldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında sarı lacivertlilerin kadrosunda 16 yabancı futbolcu vardı.

Sezon sonunda; Valbuena, Soldado, Skrtel ve Neustadter ile sözleşme yenilenmedi. Elif Elmas Napoli'ye transfer olurken, Michael Frey Nürnberg'e kiralandı. Reyes ve Kameni'nin sözleşmeleri ise feshedildi.

Sezon başında kiralanan; Ayew, Benzia ve Slimani ise takımlarına döndü.

Geçen sezonki kadrodan; Isla, Dirar, Jailson, Zajc ve Moses olmak üzere 5 yabancı futbolcu takımda kaldı. Yaz transfer döneminde; Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Mathias Zanka, Adil Rami, Luiz Gustavo ve Allahyar Sayyadmanesh kadroya dahil edildi. İranlı golcü, İstanbulspor’a kiralandı.

Kadrosunda 11 yabancısı bulunan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kendisine hareket alanı bırakmış oldu. Sezon içinde en fazla 14 yabancı futbolcunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilebiliyor.

Kaynak: TRT Spor