Spor

Bayern Münih Tottenham'ı dağıttı

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:01 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:25

Bayern Münih deplasmanda Tottenham'ı 7-2 mağlup etti. Karşılaşmada 4 gol, 1 asiste imza atan Serge Gnabry ise maçın yıldızı oldu.