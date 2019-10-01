Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'lık oldu01 Ekim 2019 Salı 18:59 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:22
Galatasaray ile Fenerbahçe, derbideki "çirkin ve kötü tezahürat", Beşiktaş maçında 6 futbolcusu sarı kart gören Trabzonspor ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'deki derbi maçta yaşananlardan dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide maçta Galatasaray'ın "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Fenerbahçe'nin de "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçeleriyle disipline gönderildiği bildirildi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, İstikbal Mobilya Kayserispor idarecisi Erdem Kemaloğlu ile kalecisi Silviu Lung, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gazişehir Gaziantep'in de çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: AA