Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hafta sonu Pazar günü oynanacak Elazığ maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır” açıklamasında bulundu.

Bayburt’ta yarın saat 15.00’te oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

