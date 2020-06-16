Covid-19 salgını nedeniyle diğer spor dallarında olduğu gibi ata sporu güreşin de ertelenmesi nedeniyle pehlivanlar, antrenman ve hazırlık çalışmalarını kendi aralarında yapıyor.

Kumluca'da başpehlivanlarından Orhan Okulu'nun yanı sıra Tanju Gemici, Hasan Cengiz, Ali Altun, Ramazan Bircan, başaltı pehlivanlarından Davut Cansev, Mustafa Okulu, Hasan Güzeller, Şahin Bilici ve diğer boylardaki pehlivanlar antrenörleri gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Okulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreş sezonu öncesi hazırlıklar yaparken salgın nedeniyle güreşlerin iptal edildiğini hatırlattı.

Okulu, bu süreçte antrenman yapmakta zorlandıklarını ve özellikle yağlı antrenman yapamadıklarını belirtti.

"Pandemi sürecinde salon ortamında ya da doğada bireysel olarak zor şartlar altında antrenmanlarımızı yaptık. Normalleşme sürecinin başlamasıyla rakiplerimizle yağlı antrenmanlar yapmaya başladık. Güreşlerin bir an önce başlamasını arzuluyoruz, inşallah bu süreç kısa sürer. Dualı çayırları, seyircilerimizi özledik."

[Fotoğraf: AA]

Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz ise güreşlerin ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını, buna rağmen hazırlıklara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Antrenman sürecinde salgın nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini vurgulayan Yılmaz, çalışma yapan tüm sporcuların aynı yerde konakladıklarını, dışarıdan kimseyle temas kurmadıklarını kaydetti.