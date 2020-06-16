Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi ülkeden Goran Zivotic ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Ergi Kırkın, gruptaki ikinci maçında Bosna Hersek'ten Mirza Basic ile karşı karşıya gelecek.