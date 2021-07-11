Final güreşinin ardından altın kemeri TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un taktığı Ali Gürbüz, doping testi sonrası er meydanından faytonla ayrıldı.

Gürbüz'ün Sarayiçi'nde bindiği faytonun sağ arka tekerleği Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde çıktı.

Tekerleğin çıkmasıyla faytondaki atlar kaçarken, Gürbüz ve yakınları faytondan zorlukla indi. Faytondan düşen iki kişi tedavileri için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürbüz, kısa süre sonra yoğun kalabalığı selamlayıp, Kırkpınar davulcularının çaldığı marşlar eşliğinde hamama doğru yürüdü.

Babası Recep Gürbüz'ün de 1988 yılında başpehlivan olduğunda tercih ettiği Mezitbey Hamamı'na giden Ali Gürbüz'ü sevenleri tezahüratlarla uğurladı.