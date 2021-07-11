Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz’ü kutluyor, tarihi çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz’ü kutluyor, tarihi çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1mnNDn2nzN — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 11, 2021