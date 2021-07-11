Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ali Gürbüz'ü tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü kutladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz’ü kutluyor, tarihi çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz’ü kutluyor, tarihi çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1mnNDn2nzN— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 11, 2021
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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