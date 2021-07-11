Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas'ın ana sponsorluğunda organize edilen yarışlar, bugünkü etabın ardından sona erdi.

Kızılcahamam Belediyesinin off-road yarışları için tasarladığı parkurda 34 araçla 68 pilot, 2 gün boyunca 74 kilometre mücadele etti. Yarışçılar, engelli parkurda çukur atlama, sulu dere yatağında sürüş, zorlu su çukurundan geçiş, tümsek atlama gibi etapları aşarak hünerlerini sergiledi.

[Fotoğraf: AA]

Yarışta, uzmanlar tarafından ceza alanların değerlendirilmesinden sonra dereceye girenler açıklanacak.

Organizasyonu takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Açar, Türkiye Otomobil Sporları Spor Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile çok sayıda vatandaş, off-road yarışçılarının zorlu geçişlerini izledi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam'dayız. Burası Ankara'nın en güzel yerlerinden biri. Burada belediye başkanımız, kaymakamımız, Kızılcahamam'ı Ankara'nın en önemli destinasyonlarından biri haline getirmek için zaten bir sürü çalışma yapıyor. Bugün de Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birinci ayağı Kızılcahamam'da yapılıyor. Güzel bir parkur yapıldı burada. Otomobil sporlarını sevenleri, özellikle off-road merakı olanları, Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımızı Kızılcahamam'a, havasıyla, yeşiliyle gerçekten güzel bu memlekete bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Off-road aracıyla piste çıkan Bakan Varank, öncesinde, "Şimdi arkadaşlarımızla bir deneyim yaşayacağız. Bakalım pist zor muymuş? Önce yardımcı pilot olarak başlayacağım, sonra eğer sınavı geçebilirsem, direksiyona da oturtacaklar." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Piste çıkıp bir süre parkur yaptıktan sonra tekerin patlaması üzerine araçtan inen Varank, "Arabanın lastiği patladığı için pilotluğa geçemiyorum. Çok isterdim ama başka zaman inşallah. İnşallah off-road yarışmaları da hayırlı bir şekilde tamamlanır. Toplam 7 yarış olacak. Herkesi Ankara'ya, Kızılcahamam'a davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üçlertoprağı: Çok başarılı bir organizasyon oldu

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonla ilgili konuştu.

"Çok mutluyuz. Biliyorsunuz 1,5 senedir off-road branşımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Bu sene PETLAS gibi milli gurur kaynağımız bir şirket, ulusal off-road şampiyonamıza sponsor oldu. Sezonun da açılışını en eski kulüplerimizden biri olan Ankara Off-Road Kulübüyle birlikte gerçekleştirdik. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Ben burada organizasyonumuza teşrif eden sayın bakanımız Mustafa Varank'a, belediye başkanımıza, kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda izlediğimiz en kaliteli yarıştı."