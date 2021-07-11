Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporculardan bir altın bir gümüş madalya
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 800 metre serbest stil yarışında milli sporculardan Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Aslan, altın madalyanın sahibi oldu.
Yiğit Aslan, erkekler 800 metre serbest stil yarışında 7.51.21'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, bir başka milli sporcu Mert Kılavuz da 7.52.19'luk dereceyle gümüş madalya kazandı.
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