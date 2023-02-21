TBF'den yapılan açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini federasyona resmi olarak bildirdiği belirtildi.

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir."