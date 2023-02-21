Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbolda Hatay Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ligden çekilme talebinin kabul edildiğini duyurdu.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini federasyona resmi olarak bildirdiği belirtildi.
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir."
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