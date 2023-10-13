Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)
14 Ekim Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Reeder Samsunspor (Muradiye)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
15 Ekim Pazar:
13.00 Türk Telekom-Çağdaş Bodrumspor (Ankara)
15.30 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Ekmas (İzmir)
18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14 Ekim Cumartesi:
15.00 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)
17.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
15 Ekim Pazar:
14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOFAŞ)
15.30 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Antalya)
16.30 İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
16 Ekim Pazartesi:
18.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Şehit Mustafa Özel)
Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
14 Ekim Cumartesi:
14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizza Lazza Haremspor (Kocaeli Atatürk)
16.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Fenerbahçe Metro Enerji)
18.15 Esenler Erokspor-Çayırova Belediyesi (Ahmet Cömert)
15 Ekim Pazar:
14.00 Finalspor-Konyaspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
15.45 Kapaklıspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)
16 Ekim Pazartesi:
17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Kurtdereli)