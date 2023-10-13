Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

14 Ekim Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Reeder Samsunspor (Muradiye)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15 Ekim Pazar:

13.00 Türk Telekom-Çağdaş Bodrumspor (Ankara)

15.30 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Ekmas (İzmir)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Hatay Merkez)

15.00 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)

17.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

15 Ekim Pazar:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOFAŞ)

15.30 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Antalya)

16.30 İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

16 Ekim Pazartesi:

18.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

14 Ekim Cumartesi:

13.00 OGM Ormanspor-Sigortam Net (M. Sait Zarifoğlu)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizza Lazza Haremspor (Kocaeli Atatürk)

16.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.15 Esenler Erokspor-Çayırova Belediyesi (Ahmet Cömert)

15 Ekim Pazar:

14.00 Finalspor-Konyaspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

15.45 Kapaklıspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)

16 Ekim Pazartesi:

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Kurtdereli)