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Spor
AA 13.10.2023 08:03

Galatasaray'da mali genel kurul yapılacak

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı 14 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da mali genel kurul yapılacak

Haliç Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasının ardından yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

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