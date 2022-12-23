Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve erkeklerde bir alt lig Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Beşiktaş Emlakjet-Darüşşafaka (BJK Emlakjet)

15.30 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

18.00 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Karataş Şahinbey)

25 Aralık Pazar:

13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)

18.00 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

19.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 BOTAŞ-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Rize Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)

16.00 Emlak Konut-Beşiktaş (Başakşehir Spor Kompleksi)

25 Aralık Pazar:

15.30 Nesibe Aydın-Antalya Toroslar Basketbol (TOBB ETÜ)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

Yarın:

14.00 Antalya Güneşi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Kepez Turgut Özal)

14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Kurtdereli)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Gemlik)

25 Aralık Pazar:

14.00 Sigortam.net-Finalspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.45 OGM Ormanspor-Depomaxx Haremspor (M. Sait Zarifoğlu)

26 Aralık Pazartesi:

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Semt77 Yalovaspor (Bodrum)