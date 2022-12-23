Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası arasının ardından ikinci bölüm 15. hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki ligde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
25 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)
1. Lig
Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
25 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor (Eryaman)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
26 Aralık Pazartesi:
17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Göztepe-Bodrumspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)