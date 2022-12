Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır" sözlerini kullandı.

FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.

U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı

Yaşananların ardından Nusret Gökçe'ye ilk yasak Amerika'dan geldi.

Gökçe'nin, ABD'nin en eski futbol turnuvası olan U.S. Open Cup'ın finaline girişi yasaklandı. Karar, U.S. Open Cup resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final