Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli olacak
[Fotoğraf: AA]
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçı 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor.
Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.
Yarınki müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
Etiketler: Anadolu Efes Galatasaray Basketbol
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