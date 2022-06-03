Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor.

Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Yarınki müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.