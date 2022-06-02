Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Nef seriyi eşitledi: 5'inci maç oynanacak
[Fotoğraf: AA]
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes'i 86-81 yenen Galatasaray Nef, seriyi 2-2'ye getirdi. Seride 5'inci maç oynanacak.
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finali 4. maçında Galatasaray Nef, A. Efes'i konuk etti.
İlk periyodu 23-16 yenik kapatan sarı-kırmızılılar, devreye de 43-42 mağlup girdi.
Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, son çeyreğe 66-64 önde girerken, mücadeleyi de 86-81 kazandı ve seride durumu 2-2 yaptı.
2-2 olan seride 5'inci maç oynanacak.
Etiketler: Galatasaray Anadolu Efes Basketbol
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