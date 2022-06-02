Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı
Beşiktaş Kulübünde tekrar göreve seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında seçilen Ahmet Nur Çebi'nin, 1 Haziran'da mazbatasını alarak göreve başladığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, Başkan Çebi başkanlığında gerçekleştirdiği ilk toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu ve kulüp tüzüğün 36. maddesi doğrultusunda görev dağılımı yapıldığı kaydedildi.
Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı şu şekilde:
Engin Baltacı: İkinci Başkan
Emre Kocadağ: Asbaşkan
Serhan Çetinsaya: Asbaşkan
Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter
Murat Kılıç: Sayman
Etiketler: Beşiktaş Süper Lig Ahmet Nur Çebi
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