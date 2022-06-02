Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Yukatel Kayserispor'a 107 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a ise 89 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, çeşitli nedenlerle Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 84 bin lira, Eyüpspor'a 4 bin 500 lira, Bodrumspor'a da 8 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.
Etiketler: Sivasspor Süper Lig Kayserispor
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