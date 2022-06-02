Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
ADO Den Haag'ın yeni teknik direktörü Dirk Kuyt oldu
[Fotoğraf: İHA]
Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt, Hollanda'nın ADO Den Haag takımını çalıştıracak.
Hollanda 2'nci Lig ekiplerinden ADO Den Haag, 41 yaşındaki Dirk Kuyt ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Futbolculuk kariyerinde Quick Boys, Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını giyen Kuyt, eski takımı Quick Boys'ta yardımcı antrenör, Feyenoord 19 Yaş Altı Takımı'nda da teknik direktör olarak görev yapmıştı.
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