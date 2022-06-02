Hollanda 2'nci Lig ekiplerinden ADO Den Haag, 41 yaşındaki Dirk Kuyt ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk kariyerinde Quick Boys, Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını giyen Kuyt, eski takımı Quick Boys'ta yardımcı antrenör, Feyenoord 19 Yaş Altı Takımı'nda da teknik direktör olarak görev yapmıştı.