Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

TFF'nin internet sitesinden İstanbulspor için tebrik mesajı yaymaladı.

Yayımlanan mesajda, "TFF olarak, kazanılan başarıdan dolayı İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve İstanbulspor camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca spor kulüpleri ve futbol camiasından isimler de sosyal medyadan veya internet siteleri üzerinden İstanbulspor'u tebrik etti.