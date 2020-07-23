Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, takımının değişilmez isimlerinden biri oldu.

Arsenal ve Manhester City de 14 sene forma giydikten sonra turuncu lacivertlilere transfer olan tecrübeli futbolcu, Abdullah Avcı ve Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

Medipol Başakşehir formasıyla 111 resmi karşılaşmaya çıkan Gael Clichy, sezon başına ortalama 37 resmi maçta görev yaptı ve hiç kırmızı kart görmedi.

2017-2018'de 31, geçen yıl 26 lig maçında forma giyen Clichy, bu sezon da 30 maçta forma giydi.

Fransız yıldız, savunmadaki başarılı futbolunu 2 gol 4 asistle süsledi ve şampiyonluk için önemli skor katkısı da verdi.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında 41 maçta forma giyen Clichy, bu maçların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

34 yaşındaki futbolcu, pazar günü dördüncü kez şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak.

Fransız oyuncu, 2003-2004'te Arsenal, 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında ise Manchester City ile Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.