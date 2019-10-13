Spor
Başakşehir'i Robinho sevindirdi13 Ekim 2019 Pazar 13:52 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 14:08
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında yapılan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İstanbul temsilcisi, Brezilyalı yıldız oyuncusu Robinho'nun 71. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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