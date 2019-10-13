Beşiktaş’ta seçime 1 hafta kala adaylar çalışmalara hız vermiş durumda. Serdal Adalı, Beşiktaş semtinde esnafla ve kongre üyeleriyle sohbet etti.

Yoğun ilgiyle karşılaşan Adalı, başkan seçilmesi durumunda vaatlerini ve yapacağı icraatları anlattı. Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi de yavaş yavaş netleşiyor.

Mevcut yönetimden Melih Aydoğdu, Doğan Küçükemre, Hüseyin Yücel ve Erdal Karacan’ı listesine alacak olan Adalı’nın Mete Düren’i de listeye ekleyeceği öğrenildi.

Bir diğer aday Ahmet Nur Çebi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, birlik ve ve beraberlik mesajı verdi. Çebi, genel kurul üyelerini de oy kullanmaya davet etti. Ahmet Nur Çebi’nin listesindeki bazı isimler de kesinleşti.

Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Selen Ersu, Berkan Gocay, Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ ve Mesut Urgancılar; Çebi'nin yönetimde yer alacak.

Diğer adaylar İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay da yönetim kurulu listesindeki isimlerle birlikte kongre çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: TRT SPOR