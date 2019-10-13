Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama13 Ekim 2019 Pazar 12:31 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Çolak'a tebrik mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler: ibrahim çolak cumhurbaşkanı erdoğan