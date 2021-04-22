Süper Lig'de düşme potasında yer alan son şampiyon Başakşehir'de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Turuncu-Lacivertlilerde Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, son olarak Fenerbahçe maçının kadrosuna Demba Ba'yı dahil etmemişti. Kocaman, Senegalli gocüyle ile ilgili soruya "Benim tercihim" yanıtını vermişti.

Bu sezon Medipol Başakşehir ile 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol atıp 3 asist yaptı.