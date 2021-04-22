Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Medipol Başakşehir'de Senegalli golcü Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi.
Süper Lig'de düşme potasında yer alan son şampiyon Başakşehir'de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Turuncu-Lacivertlilerde Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi.
Teknik Direktör Aykut Kocaman, son olarak Fenerbahçe maçının kadrosuna Demba Ba'yı dahil etmemişti. Kocaman, Senegalli gocüyle ile ilgili soruya "Benim tercihim" yanıtını vermişti.
Bu sezon Medipol Başakşehir ile 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol atıp 3 asist yaptı.
Etiketler: Medipol Başakşehir Süper Lig
Sıradaki Haber
Real Madrid Başkanı Perez: Avrupa Süper Ligi projesi beklemede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz