Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.