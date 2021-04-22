Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurumspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
Mavi-beyazlı kulüp, Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
Etiketler: Erzurumspor Süper Lig
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