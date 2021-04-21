Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2020-2021 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe HDI Sigorta'ya play-off final serisinde 3-1 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayınladı.
"AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Play-off final serisinde mücadele eden Fenerbahçe HDI Sigorta'yı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
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