Başakşehir-Sivasspor maçının ardından

Teknik direktörler karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştular.

Çetin, "Maça iyi başladık. İstediğimiz zamanda golü de bulduk ama son dakikalardaki penaltı 1-1'e sebep oldu. Başakşehir'in üstün oynayacağını tahmin ediyorduk. İçeriye 1-1 girmemiş olsak daha iyi olacaktı. İkinci yarının başındaki penaltı da bizi oyundan düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.

"Umarım hakemler haklıdır"

Maçın hakeminin kararlarını da değerlendiren Çetin, "Umarım hakemler haklıdır. Öteki türlü bizim için sıkıntı oluyor. Nedense bize çok rahat ve emin çalınıyor düdükler. Umarım hakemler haklılardır. Bizim de canımız yanıyor. Burada 1-0 öne geçmişken puan ya da puanlar alabilirdik." ifadelerini kullandı.

"VAR'a rağmen hatalı kararlar çıkıyor"

Hakemlerin VAR'a rağmen hatalar yaptığını söyleyen Çetin, "Yurt dışında bu kadar hata olmuyor. VAR'a rağmen hatalı kararlar çıkıyor, sıkıntı bu. Hakemlere saygılıyız. Geçen haftaki olayı onaylamıyoruz. VAR olmasına rağmen yapılan hatalar kulüplere zarar veriyor. İnsanlar geriliyor, mutsuz oluyor. Avrupa'da bu kadar olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı kararlar olmuyor. Başka takıma çalınanlar başka bir takıma çalınmadığında sıkıntı yaşanıyor." diye konuştu.

"Kazanmak güzel. Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz"

Keçeli, "Kazanmak güzel. Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz. Ligde iki blok var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışındaki takımlar, yüksek puanla gidecek gibi gözükmüyor. Kazanıp yukarı çıkmak istiyorduk. Sivasspor, puanlarının çoğunu deplasmanda aldı. Sivas iyi bir geçiş takımı, iyi çalıştık o konuda. Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi. İki penaltı aldık. Birkaç sorunumuz var, onları da transferlerle halletmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.